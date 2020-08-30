Закончился марафон «92 дня лета». Это была отличная игра! Хоть этим летом у меня, как и у многих, не было дальних путешествий, но лето запомнится, еще как!

Благодаря марафону удалось познакомиться с очень интересными людьми, пусть пока только виртуально. Но по рассказам участников многие города стали мне ближе. И я очень надеюсь когда-нибудь там побывать, и, кто знает, может быть и встретимся.

Собралась настоящая команда. Каждый день уже с нетерпением ждал, что напишут stasia_april, pamsik, nastyono4ka, lacr1ma, flamingovv, queenbeess, tanechka_s и другие марафонцы.

И ничего удивительного, что уже через несколько дней после марафона появилось чувство — чего-то не хватает. Похоже, не у меня одного.

Сегодня пришло приглашение от Екатерины, paprika_andlife принять участие в новом марафоне, «91 день осени».

Я сразу же согласился, тем более что условия здесь намного более мягкие. Все-таки осенью хочется отдохнуть. В этом марафоне будет одно задание в неделю, по-моему, как раз то, что нужно. А если покажется мало, никто не запрещает написать и несколько историй по одному заданию.

Так что встречаем осень.

Ну и что, что для босоногого блога поздняя осень это уже не совсем сезон, а ноябрь в наших краях уже по-настоящему зимний месяц. Будет еще и бабье лето, и одетый в золото лес, и первый снег, и хрустящий лед на лужах. Я с вами в этой игре!

Пусть будут новые дороги и новые истории!

91 день осени. Задание №1.