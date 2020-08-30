универсиада

О чем это всё

Меня зовут Игорь. Живу в городе Железногорске, что в самом сердце сибирской тайги.

Я живу босиком. Как так? А вот так! Воспринимать мир, не пропуская ничего. Не только смотреть, но и чувствовать. Мягкая лесная тропинка, нагретый солнцем асфальт, брусчатка старых площадей. Как без этого узнать и запомнить те места, в которых побывал?

Сколько дорог уже пройдено, сколько городов, лесов и рек, озер и горных вершин. И останавливаться я не собираюсь. О том и пишу.

Если вас заинтересовал мой блог, и вы хотите познакомиться с ним поближе, удобнее всего пользоваться тегами, они же «метки». Здесь я расскажу, какие теги у меня есть и для чего.

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универсиада

Осенние стрекозы

В теплый день бабьего лета над рекой снова летают стрекозы. Еще можно успеть, пока не сковало холодом крылья, вдоволь поноситься, погреться на солнышке. Найти себе пару и успеть отложить яйца в прозрачную воду протоки, чтобы по весне снова вылупились личинки и все повторилось сначала.

А когда-то в детстве я знал, как поймать стрекозу. Какой бы стремительной и осторожной она ни была, можно обмануть. Вспомним молодость?

Беру свою «Соньку» с не очень большим зумом и отправляюсь на охоту.

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универсиада

Зеленое небо

Вчера Вера, flamingovv, напомнила про папоротник. Удивительная это штука.

В мае, как раз когда цветут жарки, интересно наблюдать, как на тоненьких веточках разворачиваются, раскрываются первые листочки, которые до этого были свернуты в плотные бутоны. Мне как человеку, имеющему отношение к космосу, все это очень напоминает раскрытие солнечных батарей.

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универсиада

Встречаем осень

Осень в лесу еще не наступила. Только листья папоротника из зеленых стали рыже-бурыми. Колышутся, шуршат на ветру. Но больше никто их примеру следовать не спешит. Березы, кусты еще держатся, лишь немного пожелтевших листьев упали на землю.

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универсиада

Ну что, бежим дальше?

Закончился марафон «92 дня лета». Это была отличная игра! Хоть этим летом у меня, как и у многих, не было дальних путешествий, но лето запомнится, еще как!

Благодаря марафону удалось познакомиться с очень интересными людьми, пусть пока только виртуально. Но по рассказам участников многие города стали мне ближе. И я очень надеюсь когда-нибудь там побывать, и, кто знает, может быть и встретимся.

Собралась настоящая команда. Каждый день уже с нетерпением ждал, что напишут stasia_april, pamsik, nastyono4ka, lacr1ma, flamingovv, queenbeess, tanechka_s и другие марафонцы.

И ничего удивительного, что уже через несколько дней после марафона появилось чувство — чего-то не хватает. Похоже, не у меня одного.

Сегодня пришло приглашение от Екатерины, paprika_andlife принять участие в новом марафоне, «91 день осени».

Я сразу же согласился, тем более что условия здесь намного более мягкие. Все-таки осенью хочется отдохнуть. В этом марафоне будет одно задание в неделю, по-моему, как раз то, что нужно. А если покажется мало, никто не запрещает написать и несколько историй по одному заданию.

Так что встречаем осень.

Ну и что, что для босоногого блога поздняя осень это уже не совсем сезон, а ноябрь в наших краях уже по-настоящему зимний месяц. Будет еще и бабье лето, и одетый в золото лес, и первый снег, и хрустящий лед на лужах. Я с вами в этой игре!

Пусть будут новые дороги и новые истории!

91 день осени. Задание №1.

универсиада

Скоро в полет

Еще один признак наступающей осени — птицы собираются в стаи. Старая береза рядом с домом звенит, переливается несмолкающим хором голосов. Это скворцы готовятся к дальней дороге. Щебечут в ветвях, перелетают с места на место.

И вдруг вся стая срывается в полет — серое облако несется над домами. Удивительно, как слаженно они это делают, меняют направление на полной скорости, не нарушая строя. Внезапный поворот на 90 градусов — и ни один не выбился, не потерял своего места!

А на пруду у антенного поля собираются утки. Только сейчас можно увидеть их столько сразу. Обычно они где-то там, в камышах, по всему болоту. Кормятся, воспитывают детей. Живут.

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универсиада

Фотография мечты

Я уже писал на этих страницах, что иногда удается соединить две мечты, босоногий образ жизни и конный спорт.

Именно это наша школа подарила мне на день рождения. Пригласили профессионального фотографа и устроили фотосессию с Зенитом.

Фото кликабельны
Фото кликабельны

Все фотографии Елены Кармановой.

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универсиада

Добежали

Сегодня заканчивается творческий марафон. Когда я впервые прочитал про него, решил, что это не для меня. У меня блог тематический, а тут задания совсем о другом.

Но так «вкусно» писали участники марафона, что я не выдержал. Написал Наташе, nely_snork, как жаль, что я не участвую, но в следующий раз обязательно. И в ответ получил приглашение.

Так я ввязался в эту игру. Да, я сам воспринимал марафон именно как игру. Цели сделать все задания не стояло с самого начала. Просто хотел попробовать свои силы, получится ли что-нибудь?

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универсиада

Субботнее утро

Утро после дня рождения. Но мы праздновали в школе, значит, безалкогольно.

Сегодня красивый день. Синее небо, белые облака. Съезжу на протоку Енисея, посмотрю, можно там сейчас плавать или все заросло травой?

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