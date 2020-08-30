Меня зовут Игорь. Живу в городе Железногорске, что в самом сердце сибирской тайги.
Я живу босиком. Как так? А вот так! Воспринимать мир, не пропуская ничего. Не только смотреть, но и чувствовать. Мягкая лесная тропинка, нагретый солнцем асфальт, брусчатка старых площадей. Как без этого узнать и запомнить те места, в которых побывал?
Сколько дорог уже пройдено, сколько городов, лесов и рек, озер и горных вершин. И останавливаться я не собираюсь. О том и пишу.
Если вас заинтересовал мой блог, и вы хотите познакомиться с ним поближе, удобнее всего пользоваться тегами, они же «метки». Здесь я расскажу, какие теги у меня есть и для чего.
В теплый день бабьего лета над рекой снова летают стрекозы. Еще можно успеть, пока не сковало холодом крылья, вдоволь поноситься, погреться на солнышке. Найти себе пару и успеть отложить яйца в прозрачную воду протоки, чтобы по весне снова вылупились личинки и все повторилось сначала.
А когда-то в детстве я знал, как поймать стрекозу. Какой бы стремительной и осторожной она ни была, можно обмануть. Вспомним молодость?
Беру свою «Соньку» с не очень большим зумом и отправляюсь на охоту.
Вчера Вера, flamingovv, напомнила про папоротник. Удивительная это штука.
В мае, как раз когда цветут жарки, интересно наблюдать, как на тоненьких веточках разворачиваются, раскрываются первые листочки, которые до этого были свернуты в плотные бутоны. Мне как человеку, имеющему отношение к космосу, все это очень напоминает раскрытие солнечных батарей.
Осень в лесу еще не наступила. Только листья папоротника из зеленых стали рыже-бурыми. Колышутся, шуршат на ветру. Но больше никто их примеру следовать не спешит. Березы, кусты еще держатся, лишь немного пожелтевших листьев упали на землю.
Закончился марафон «92 дня лета». Это была отличная игра! Хоть этим летом у меня, как и у многих, не было дальних путешествий, но лето запомнится, еще как!
Благодаря марафону удалось познакомиться с очень интересными людьми, пусть пока только виртуально. Но по рассказам участников многие города стали мне ближе. И я очень надеюсь когда-нибудь там побывать, и, кто знает, может быть и встретимся.
Я сразу же согласился, тем более что условия здесь намного более мягкие. Все-таки осенью хочется отдохнуть. В этом марафоне будет одно задание в неделю, по-моему, как раз то, что нужно. А если покажется мало, никто не запрещает написать и несколько историй по одному заданию.
Так что встречаем осень.
Ну и что, что для босоногого блога поздняя осень это уже не совсем сезон, а ноябрь в наших краях уже по-настоящему зимний месяц. Будет еще и бабье лето, и одетый в золото лес, и первый снег, и хрустящий лед на лужах. Я с вами в этой игре!
Еще один признак наступающей осени — птицы собираются в стаи. Старая береза рядом с домом звенит, переливается несмолкающим хором голосов. Это скворцы готовятся к дальней дороге. Щебечут в ветвях, перелетают с места на место.
И вдруг вся стая срывается в полет — серое облако несется над домами. Удивительно, как слаженно они это делают, меняют направление на полной скорости, не нарушая строя. Внезапный поворот на 90 градусов — и ни один не выбился, не потерял своего места!
А на пруду у антенного поля собираются утки. Только сейчас можно увидеть их столько сразу. Обычно они где-то там, в камышах, по всему болоту. Кормятся, воспитывают детей. Живут.